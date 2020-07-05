رجاء الجداوي.. الفنانة المصرية التي أشاد السيسي بأناقتها





بعد مسيرة فنية طويلة، شاركت خلالها في مئات المسرحيات والأفلام والمسلسلات، وعُرض آخرها برمضان 2020، توفيت الفنانة رجاء الجداوي، عن 81 عاما في مصر.

دخلت الفنانة رجاء الجداوي إلى المستشفى في مايو الماضي، وتوفيت اليوم الأحد الخامس من يوليو 2020، متأثرة بإصابتها بـفيروس كورونا المستجد، بعد مشوار طويل أثرت خلاله عالم الأزياء والمسرح والسينما والإعلام.

ولدت نجاة علي حسن الجداوي في 6 سبتمبر 1936، وتسلقت سلم الشهرة بطريق الصدفة، فدخلت عالم الأزياء والمسرح والسينما والإعلام عبر الإذاعة والتلفزيون.

وتتخطى أعمال الممثلة وعارضة الأزياء رجاء الجداوي بين التلفزيون والمسرح والسينما الـ250 عملا، وكانت إلى وقت قريب تشارك الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامجه “الحكاية” على شاشة إم بي سي مصر.

وفي ديسمبر 2018، تسببت كلمات إطراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، في بكاء الجداوي التي كانت تقدم إحدى الفعاليات الاجتماعية، عندما قال لها: “انت فنانة شيك وهتفضلي شيك طول عمرك. ربنا يديكي الصحة ويكرمك”.

وعكست الأعمال السينمائية التي قدمتها الجداوي التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري، وكان من أبرزها “دعاء الكروان”، وهو أول أعمال الفنانة، “إشاعة حب”، و”أيام في الحلال”، و”بريق عينيك”، و”حنفي الأبهة”، و”البيه البواب”، و”من 30 سنة”.

رجاء الجداوي عن إصابتها بكورونا: الموضوع صعب جدا وأتحسن ببطء

وقدمت أفلاما بارزة في السينما المصرية منها “ليه خلتني أحبك” و”أحلام الفتى الطائش” و”تيمور وشفيقة” و”أنا مش معاهم” و”كركر” و”سهر الليالي” و”أمير الظلام” و”السلم والتعبان” و”الثلاثة يشتغلونها”.

وعلى خشبة المسرح أيضا، قدمت العديد من الأعمال منها “الواد سيد الشغال” و”الزعيم” و”من فات قديمه” و”أكابر أكابر” و”الثعلب في الملعب” و”آخر كرم”.

وفي الدراما التلفزيونية برعت في أدوار متعددة بمسلسلات “عائلة الحاج متولي” و”حق مشروع” و”للعدالة وجوه كثيرة” و”الرجل الآخر” و”السندريلا” و”تامر وشوقية” و”سارة” و”حكايات زوج معاصر” و”اللص الذي أحبه” و”حكايات بنات” و”غراند أوتيل” و”حلوة الدنيا” و”ريح المدام” وآخرها “لعبة النسيان”.

وكثيرا ما تحدثت الفنانة الراحلة عن ذكرياتها مع خالتها وأمها الثانية، كما كانت تقول، النجمة المعروفة تحية كاريوكا. وقالت عنها سابقا إنها كانت “فنانة وإنسانة عظيمة جدا، سياسية ووطنية”.

وتزوجت الفنانة من لاعب كرة القدم المعروف الكابتن الراحل حسن مختار، حارس مرمى المنتخب المصري الذي تعرفت عليه في أحد عروضها الفنية في السودان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :





