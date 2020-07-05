ظريف: نتابع شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية





أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن العمل جاريا على شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية، وإحلال آلية مقايضة السلع مع بعض البلدان.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن ظريف قوله “إن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، فيما تم تبني آلية المقايضة وحققنا نجاحات بهذا الشأن”.

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وتابع “كافة الجهود منصبة لتقليل ضغوطات الحظر، وأن وزارة الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم انها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي”، مشيرا إلى أن بلاده، عبر آلية المقايضة، تمكنت من إحباط أهداف أمريكية مناوئة لإيران.

وبين ظريف أن “الخارجية الايرانية وعبر التركيز الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بغية رفع معوقات تصدير السلع والخدمات ساهمت في بلورة الاتفاقيات مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي”.

سبوتنيك

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