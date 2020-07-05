لتخفيف آثار كورونا.. السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الوافدين





تواصل المملكة العربية السعودية العمل على التخفيف من وطأة تأثير جائحة كورونا على المقيمين في المملكة، وذلك في حزمة جديدة من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات، وحيث وافق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة على عدد من القرارات.

وتصب هذه القرارات في مصلحة الوافدين في المملكة، حيث تعمل الحكومة السعودية على تسهيل إقامتهم وإعفائهم من التكاليف المعتادة لهذه الإجراءات.

وقررت السعودية تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل، وفقا لوكالة أنباء السعودية.

كما أعلنت ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

ومددت المملكة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

وأعلنت كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة أشهر بدون مقابل.

ومن بين القرارات جاء تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر، أنه وفقا لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

سكاي نيوز

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