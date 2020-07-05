كباشى وترك يبحثان قضايا السلام والتنمية فى شرق السودان





إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم ؛ بمكتبه بالقصر الجمهورى اليوم ؛ الناظر محمد الامين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة ؛ بحضور رئيس جبهة الشرق الأستاذ موسى محمد احمد ؛ وبحث اللقاء قضايا السلام والتنمية بشرق السودان.

وأوضح الناظر محمد الامين ترك فى تصريح صحفي أن اللقاء أثمرعن تكوين لجنة تمثل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس الأعلى لنظارات شرق السودان والمكونات السياسية وقطاعات مؤتمر البجة ؛ للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار.

وقال ترك إن اللجنة ستعمل على وضع الأسس التى من شأنها أن تدفع عملية السلام فى شرق السودان فى الاتجاه الصحيح من خلال بناء توافق بين مكونات الشرق يضمن تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد عامة وفى شرق السودان خاصة.

وأشار ناظر عموم قبائل الهدندوة إلي أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة من شأنها إحداث إجماع حول عملية السلام فى الشرق من خلال أحكام التنسيق بين المكونات السياسية والاجتماعية؛ يصب فى النهاية فى مصلحة السلام والاستقرار فى البلاد.

وكالة سونا

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