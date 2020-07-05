الإمارات تعلن الهيكل الحكومي الجديد





أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هيكلا حكوميا جديدا، تضمن دمج وزارات وهيئات، ويهدف إلى “الخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات”.

وعلى حسابه الرسمي بتويتر، أعلن الشيخ محمد بن راشد إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

وتضمن الهيكل الحكومي الجديدة دمج وزارة الطاقة في الإمارات مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

وتضمن كذلك إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشمل الهيكل الحكومي استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

سكاي نيوز

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