الاتحاد الأوروبي يؤكد الحرص على إخراج السودان الجديد من قائمةالارهاب





أكد السفير روبرت فان دن دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السودان الجديد يختلف عن السودان المدرج في قائمة الإرهاب، وأن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لإخراج السودان الجديد من هذه القائمة.

وجدد خلال البرنامج التلفزيوني الأسبوعي الذي قدمه الاستاذ لقمان أحمد في التلفزيون السوداني دعم الاتحاد الأوروبي والتزام المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في السودان.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بشأن مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي رغم التحديات الكبيرة، وأكد أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي سيصل على الفور .

وكالة سونا

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