المكيف يسبب نزلات البرد… ما مدى صحة ذلك علميا؟





يبدأ الكثير من الأشخاص، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، باستخدام مكيف الهواء. وهناك الكثير من التقارير التي تشير إلى ضرره، حيث تقول إنه يؤدي إلى ضعف المناعة، ولكن هل هذا صحيح؟

ووفقا للأطباء، فإن مكيف الهواء لا يسبب أي مرض أبدا لوحده. ولكن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تسبب المرض مجتمعة مع مكيف الهواء. على سبيل المثال، في حال كان الشخص في الشارع تحت درجات حرارة مرتفعة، ودخل إلى غرفة مكيفة، بهذه الطريقة يمكن أن يصاب بنزلة برد، بسبب تفاوت درجات الحرارة.

ويشار إلى أن نزلة البرد هي عدوى، ويمكن أن يؤدي البرد ببساطة إلى إضعاف جهاز المناعة وتسريع تطور هذه العدوى. وهناك بعض من أنواع مكيفات الهواء التي تقوم بتجفيف الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف مناعة الغشاء المخاطي للأنف والجهاز التنفسي العلوي. لذلك ينصح الأطباء بشراء المكيفات التي ترطب الهواء.

والجدير بالذكر أن أخطر أنواع البكتيريا المنتشرة في أنظمة تبريد الهواء هي “الفيلقية” التي تسبب الالتهاب الرئوي و حُمَّى بونتياك، وهو مرض معد خطير يمكن أن يكون مميتًا في 15% من الحالات.

ووفقًا للأطباء، لا يرتبط هذا النوع من الالتهاب الرئوي بمكيفات الهواء المنزلية. علاوة على ذلك، للإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد يجب أن يكون هناك كميات كبيرة جدا من هذه البكتيريا، وهو شيئ شبه مستحيل أن يسببه المكيف، وفق موقع “med2”.

وأضاف العلماء، أن مقولة “تسبب المكيف في نزلات البرد” عارية عن الصحة، وإنما تفاوت الحرارة (عندما يدخل الشخص من مكان حار إلى مكان بارد بسرعة) هو العامل الرئيسي في ضعف المناعة

سبوتنيك

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