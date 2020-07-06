ترامب يهاجم مجددا الإعلام “الكاذب” والصين بسبب كورونا





هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام في بلاده التي اعتبرها أنها تنشر أخبارا كاذبة حول نشاطه، وهذه المرة بسبب فيروس كورونا.

وتساءل ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” الاثنين: “لماذا يرفض الإعلام السائد الكاذب القول إن نسبة الوفيات بسبب الفيروس الصيني انخفضت بواقع 39%، وأن لدينا الآن أدنى معدل للوفيات في العالم”.

واعتبر أن السبب وراء صمت وسائل الإعلام يكمن في “أنها لا تستطيع ببساطة الاعتراف بأننا نقوم بعمل جيد لبلدنا!”

وأكد كبير مسؤولي مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي الاثنين، أن “وضع جائحة كورونا في البلاد خطير جدا ويتعين التعامل معه بشكل فوري”، وذلك في وقت تشهد فيه عدة ولايات أمريكية ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بصورة غير مسبوقة.

المصدر: RT

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