سفير الاتحاد الأوروبى يُعرب عن عجزه في فعل المزيد للسودان ويعلن: “دفع أموال الشركاء سيستغرق أكثر من عام”





أعرب سفير الإتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن، عن عجز الاتحاد الأوروبي فعل المزيد لرفع السودان من قائمة الإرهاب مشيرا إلى أنه فعل كل مايستطيع.

وقال السفير روبرت في مقابلة صحفية مع تلفزيون السودان الحكومي، إن بقاء السودان في القائمة الأمريكية يشكل عائقا أمام إعادة الإنعاش الاقتصادي.

وحول دفع أموال مؤتمر الشركاء والبالغة مليار و 800 مليون دولار قال السفير إن ذلك سيستغرق أكثر من عام لجهة أنه أمر بالغ الصعوبة.

الخرطوم: باج نيوز

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