الإئتلاف السوداني: منح لدراسة البكلاريوس 2020-2021م





أعلن الإئتلاف السوداني للتعليم للجميع عن منح دراسية لدراسة البكلاريوس ينظمها الإئتلاف بتنسيق مع المنظمة العالمية لرعاية الأسرة والطفل وبالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة.

وذكر الإئتلاف في تعميم صحفي يوم الاثنين بحسب صحيفة الصيحة، إن المنح تشمل الرسوم الدراسية كاملة. وأوضح أنها تستهف الأيتام والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب من الأسر ذوي الدخل المحدود والذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم الجامعي منذ العام 1990 وحتى 2020م على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة سودانية نجاح أو ما يعادلها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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