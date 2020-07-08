شاهد بالفيديو.. الممثلة الراحلة رجاء الجداوي: قابلت زوجي أول مرة بمدينة ود مدني بالسودان وساعدته في دفع ثمن خاتم الخطبة





قالت الفنانة المصرية الراحلة قبل أيام, رجاء الجداوي, في لقاء قديم لها عبر إحدى القنوات المصرية أنها التقت بزوجها الراحل حسن مختار للمرة الأولى عام 1970 أثناء عودتها من الخرطوم إلى مصر، بعد مشاركتها في مسرحية بعنوان “روبابيكيا”،وكان حسن مختار حارس مرمى فريق الاسماعيلي والذي كان وقتها يحرس مرمى منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالسودان بمجموعة مدينة ود مدني السودانية.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز تعد الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وزوجها الراحل الكابتن حسن مختار، من أنجح الزيجات الفنية فقد دام زواجهما 45 عامًا.

وقالت الممثلة التي رحلت يوم الأحد بعد معاناة مع فايروس كورونا المستجد: إن زوجها حسن مختار لم يلق التحية عليها في بداية تعارفها وكان يقرأ في كتاب “how to learn english”، وفي صباح اليوم التالي قال لها: «إنت كدة شكلك عدل أحسن من أمبارح.. بسبب البويا اللي كانت في وشك.

وأضافت بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز: “ أنها عرضت عليه مساعدته في تعلم الإنجليزية، فجلس على الكرسي المجاور لها، فطلبت منه أن يبتعد عنها بسبب وجود الصحفيين خاصة أنهم ظنوا أنها خطيبته، لأنها لم تكن مشهورة في هذا الوقت”.

وسألها: هل أنت متزوجة؟ فقالت: لا، اتخطبت 8 مرات فقط، فطلب منها الزواج رغم أنه كان يصغرها بـ3 سنوات، لذلك رفضت، وسألته عن راتبه فأجاب أنه كان 55 جنيهًا، فقالت له: أنا أريد أن أتزوج رجلاً عجوزًا يموت بسرعة وأورثه، وأنت فقير، فطلب منها أن يحضر بالبيت قائلاً: “أنا هتجوزك يعني هتجوزك”.

وأوضحت أن حسن مختار طلب أن يقابلها بجوار سينما رمسيس، وطالبها بشراء الدبل، واشترى الدبلتين بـ23 جنيهًا، دفعت هي منهم 12 جنيهًا، وعندما أخبرت والدتها برغبة حسن في الارتباط بها فوجئت بفرحتها الشديدة واتضح أنها من أشد المعجبين به، ومتابعة جيدة لمباريات كرة القدم، ليتم الزواج في فترة قصيرة للغاية”.

وقد أثمر الزواج عن ابنة وحيدة هي أميرة ولديها ابنة وتعيش مع والدتها في منزلها لكونها لا تستطيع أن تستغنى عنها.

الخرطوم _ النيلين

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