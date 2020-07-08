الحكومة الأمريكية تمنح شركة أدوية مئات الملايين لإنتاج “الكوكتيل المقاوم لكورونا”





أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية “ريجينيرون فارماسيوتكالز”، اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدًا مع الحكومة الأمريكية بقيمة 450 مليون دولار لدعم جهودها في تطوير “كوكتيل الأجسام المضادة” لمرض “كوفيد 19”.

وبحسب وكالة “رويترز”، تعد هذه الاتفاقية هي الأولى من قبل إدارة ترامب لدعم العلاج، وتأتي في إطار برنامج “عملية التسريع” الحكومي الذي يهدف إلى التوزيع السريع للقاحات والعلاجات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

شاطئ ساوثيند أون سي، جنوب شرق إنجلترا، بعد عدة أيام فقط من إعلان رفع الحجر الصحي التام ورفع قيود السفر بين الدول الأوروبية، 24 يونيو 2020

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كما تمول الولايات المتحدة، عمليات التصنيع والعديد من التجارب على اللقاحات المحتملة، وهرعت لتأمين حصة بمليارات الجرعات من اللقاحات التي يتم اختبارها من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.

في وقت سابق من اليوم، تلقت شركة “نوفافاكس” منحة بقيمة 1.6 مليار دولار، وهي أكبر جائزة حتى الآن من برنامج التسريع، لتغطية اختبار وتصنيع وبيع لقاح فيروس كورونا المحتمل.

ويحتوي كوكتيل “ريجينيرون” على أجسام مضادة تصنعها الشركة، وأخرى تم فصلها من مرضى متعافين من “كوفيد 19″، ويطلق عليه اسم “ريجن- كوف 2″، ويتم اختباره في منع وعلاج الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت الشركة، اليوم، إنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لاختبار ما إذا كان عقار الكوكتيل يمكن أن يمنع العدوى. ومن المتوقع أن تشمل هذه التجربة 2000 مريض.

سبوتنيك

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