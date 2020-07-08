زوج كيم كارداشيان يتعهد بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية





أكد مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في مقابلة نشرت، اليوم الأربعاء، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وكان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

​وقال ويست لمجلة “فوربس” الأمريكية “بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء”، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا” والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

وتابع المغني، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، “مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز”.

سبوتنيك

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