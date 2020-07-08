د.علم الدين يبحث مع مجلس السفراء كيفيةالترويج لصادر الثروة الحيوانية





بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الدكتور علم الدين عبدالله ابشرلدى اجتماعه اليوم بمكتبه بالوزارة مع مجلس السفراء المرشحين كسفراء ممثلين للسودان في دول السعودية – مصر -قطر -الكويت-تنزانيا-المانيا -رومانيا ، بحث كيفية الترويج والمساعدة في دعم صادرات الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة لتلك الدول من أجل دعم الاقتصاد السوداني.

و أكد سيادته علي اهمية التعاون والتواصل المستمر بين السفارات بهدف حل المشاكل والتحديات التي تواجه الصادر والمصدرين .و سعيهم علي توفير فرص التدريب الكافي لجميع الفئات عبر تبادل الخبرات مع جميع الدول المذكورة ، منوها الي أن التدريب يحتاج للمزيد من الجهد والعمل في مجال المعامل الحديثة والعاملين بها مما يدفع في سهولة تطبيق الاشتراطات الصحية المرتبطة في التصدير عبر الموانئ، مؤكدا دعمهم وتشجيعهم للاستثمار بعمل مزارع نموذجية وجذب رؤوس الاموال مع الالتزام بإجازة قانون بين القطاعين العام والخاص للتوسع في الاستثمار مع هذه الدول بالاضافة الي تاهيل البني التحتية وضبط حصائل الصادر خاصة ان مصر تعتبر ثاني دول مستوردة للصادرات الحيوانية السودانية بعد السعودية ..

واشار سيادته الى انه خلال فترة الـ ٤ اشهر الماضية تمت اجازة ثلاثة مسالخ تعمل وفق الاشتراطات الصحية من المنظمة العالمية لصحة الحيوان الـ OIE في مجال اللحوم المذبوحة .لافتا الى ان السودان لديه تجارب سابقة وناجحة مع بعض هذه الدول ويهدف لدفع الخطوات للامام خاصة في مجال تطوير السلالات واستخدام النطف للتحسين في سلالات الماشية وتطوير صادرات اللحوم…

وقرر المجتمعون من السفراء التواصل المستمر لإجراء سلسلة من المشاورات العديدة والهامة لدعم صادرات الثروة الحيوانية السودانية لمواكبة التطور عبر استخدام التقانات الحديثة والتدريب الكافئ دعما للاستغلال الامثل للموارد الحيوانية بالسودان .

واكدو ان الشراكات الحقيقية تعتبر نقطة اساسية لتحقيق نسب عالية من العائدات. وان الترويج والتدريب وفتح الاسواق يصب في مصلحة انتعاش الاقتصاد ويدعم الاستقرار السياسي، اشارة الي ان دور السفارات يجئ في مثل هذه المهام.مشددين علي ضرورة أن تعمل الوزارة على ادخال السودان ضمن التصنيف الدولي بعمل شهادات دولية تؤكد خلوه من الامراض الحيوانية.واشاروا الى ان ما تم في هذا الاجتماع يعتبر خطوات مهمة ومشجعة للتعاون مع العمل الخارجي والتزود بالمعلومات مع كل جديد في مجال تطوير صادرات الثروة الحيوانية لرفعة اقتصاد السودان

سونا

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