ماتت بسبب كورونا… السعودية تكرم ممرضة راحلة بهذه الطريقة





شهدت المدينة المنورة تدشين مستشفى متكامل لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وتم تسمية المستشفى باسم “مركز نجود الطبي”، تقديرا لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري.

وبحسب قناة “العربية” توفيت نجود بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما.

ودشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشفى، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة.

ويحتوي المستشفى على 20 سريرا للعناية المركزة والحالات الحرجة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه تم تسمية المستشفى باسم “مركز نجود الطبي”، تقديرا لجهود الممرضة الراحلة نجود الخيبري في خدمة المرضى وعرفانا لجهود الممارسين الصحيين.

وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب 15000 متر مربع، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية ووفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية.

سبوتنيك

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