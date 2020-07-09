عمان تخلد ذكرى السلطان قابوس بهذه الطريقة





طرح البنك المركزي العماني عملة فئة الخمسين ريالا مطبوعةً عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور.

ومن المنتظر أن يتم بدء تداول العملة في الشهر الجاري احتفالا بمرور 50 عاما على انطلاق نهضة سلطنة عمان الحديثة.

وأوضح مسؤولون أن الخطوة تأتي “تخليدا لذكرى مؤسس السلطنة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ووفاء له لما تحقق على يديه من منجزات عظيمة وضعت السلطنة بشكل بارز على خارطة العالم”.

البنك المركزي العماني يطرح فئة الخمسين ريالا من إصداره السادس والتي يبدأ تداولها من شهر يوليو الجاري احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاق نهضة عُمان الحديثة pic.twitter.com/dVzV0FmzuT

— جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) July 9, 2020

وسيطرح البنك إصداره السادس من العملات الورقية النقدية الجديدة لجميع فئات النقد الأخرى للتداول في السلطنة خلال الربع الأخير من عام 2020.

وتشمل العملات الجديدة فئات 20 ريالا و10 ريالات و 5 ريالات وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة.

سبوتنيك

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