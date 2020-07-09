اختفاء ممثلة أمريكية بشكل غامض وسط بحيرة في كاليفورنيا… فيديو





اختفت الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا المعروفة بدورها في مسلسل “Glee” في بحيرة شمال لوس أنجلوس.

وتقول السلطات، بحسب شبكة “CNN”: إن ريفيرا كانت مع ابنها على متن قارب، يوم أمس الأربعاء، وبعد نحو 3 ساعات وجد قارب آخر الطفل على متن القارب وحده.

ومنذ مساء يوم أمس بدأت السلطات بالبحث، الذي لايزال مستمرا حتى الآن.

وبحسب الناشطون فإن هاشتاغ “Naya Rivera” أصبح الأكثر تداولًا عبر مستطيل البحث في موقع “تويتر”.

سبوتنيك

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