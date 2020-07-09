الأول بعد الجائحة… مجلس الأمن الدولي ينعقد الأسبوع المقبل بحضور شخصي





أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد وباء فيروس كورونا المستجد، بحضور شخصي الأسبوع المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مفتوحة عبر الإنترنت: “في الأيام المقبلة، على الأرجح في بداية الأسبوع المقبل، نخطط لعقد أول اجتماع بحضور شخصي لأعضاء المجلس”.

وتابع قائلا: “ستكون له صورة مختلفة قليلاً، ولن يتم في قاعة مجلس الأمن، ولكن في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فهي أكبر وتوفر إمكانية التباعد الاجتماعي”.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

سبوتنيك

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