بايدن: سأراجع قرار ترامب خفض القوات الأمريكية في ألمانيا إذا انتخبت رئيسا





أكد مستشار جو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن بايدن سيراجع قرار ترامب بسحب آلاف الجنود من ألمانيا إذا فاز في الانتخابات.

وقال مستشار بايدن للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع “رويترز”: “سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار”.

وأضاف: “يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها”، وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء. وتابع قائلا :”لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر القرار ذاته”.

وقال بلينكن: “إن بايدن سيسعى للاستعانة بحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات، التي تشكلها الصين على الأمن العالمي، ومنها جهود شركة هواوي الصينية لبناء شبكات لاتصالات الجيل الخامس في دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا.

وأضاف: “إنها مشكلة… مشكلة حقيقية، وهي إحدى المشكلات التي نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل.. لكن نحتاج لأن نعالجها معا وليس بشكل منفرد”، مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء الأوروبيين بدلا من مهاجمتهم.

وأعلن ترامب، في يونيو/ حزيران، أنه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين من حزبه أيضا.

يذكر أن تعداد القوات الأمريكية الموجود على الأراضي الألمانية يبلغ نحو 35 ألف عسكري.

سبوتنيك

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