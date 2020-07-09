اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان













مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 9 يوليو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 145.00جنيه

الريال السعودي : 38.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 162.40 جنيه

الدرهم الإماراتي : 39.72جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 39.75 جنيه

الجنيه الإسترليني : 182.70جنيه

الجنيه المصري : 9.00 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.