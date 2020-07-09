اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 9 يوليو 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 145.00جنيه
الريال السعودي : 38.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 162.40 جنيه
الدرهم الإماراتي : 39.72جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 39.75 جنيه
الجنيه الإسترليني : 182.70جنيه
الجنيه المصري : 9.00 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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