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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



دولار


مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 9 يوليو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 145.00جنيه
الريال السعودي : 38.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 162.40 جنيه
الدرهم الإماراتي : 39.72جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 39.75 جنيه
الجنيه الإسترليني : 182.70جنيه
الجنيه المصري : 9.00 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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