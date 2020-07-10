رحلة بالأقدام من مدني للخرطوم لإثنين من شباب المقاومة





بدأ إثنان من شباب لجنة مقاومة القسم الأول وسط مدني رحلة سيرعلي الأقدام صباح اليوم من مدينة مدني بولاية الجزيرة الي الخرطوم (180 كيلو) لتسليم مذكرة للدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء تتضمن عدداً من المطالب.

وقررالشابان مدثرعبد العظيم أبوعاقلة وعرابي أحمد حمزة والذين تتراوح اعمارهما ما بين 18-19 عاما وهما خريجان ، السير على الاقدام لتسليم مذكرتهما التى تتعلق بمطالب وقضايا تمس ولاية الجزيرة .

وأعلن مدثر عبد العظيم أبو عاقلة في تصريح ل(سونا) أن المذكرة التي سيتم تسليمها لرئيس الوزراء تتضمن جملة من العقبات التي تعترض إنسياب وتوزيع الوقود والغاز والدقيق والسبل الكفيلة لمعالجتها إضافة لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية اللصيقة به بصورة علمية متطورة وجدد الإلتزام بالمضي قدما في توحيد الصفوف والإلتفاف حول حكومة الثورة وقضايا الوطن والمواطن وإصلاح قوي الثورة ..

وكشف عرابي أحمد حمزة ل(سونا) أن الرحلة الراجلة للخرطوم ترمز الى التاكيد بان طريق الثورة طويل ويتطلب التمسك بأهدافها وقال إن الهدف من الرحلة توصيل رسائل للسيد رئيس الوزراء لتصحيح مسار الثورة ومعالجة القضايا الإقتصادية خاصة مشروع الجزيرة. .

سونا

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