مصر: مستعدون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا





قال وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، إن دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر دائما ما تكون جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية الكبرى.

وأكد صبحي عبر تصريحات تلفزيونية، أنه “في حالة إذا ما طلب منا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا ما تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، فنحن على استعداد كامل لتلك الخطوة”.

“كاف” يعلن نظام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في حال انتهت بالتعادل

وأضاف “مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة وضخمة أصبحت واضحة للجميع، ما يؤهلها لاستضافة أي حدث رياضي في ظل وجود منشآت رياضية ضخمة، وهو ما أكده نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في غضون أشهر معدودة”. بحسب موقع “في الجول”

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر في وقت سابق استئناف دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل دون تحديد الموعد أو البلد المستضيف للنهائيات “نصف نهائي – نهائي”.

وأشار “كاف” في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة حكومة الكاميرون على استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي، في الدور ذاته.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي، من مباراة واحدة في مكان محايد.

سبوتنيك

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