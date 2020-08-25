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سخرية من تصرف الوزيرة (هبة) لحظة وصول آبي أحمد الخرطوم
سخرت منصات التواصل الاجتماعي من تصرف لوزيرة المالية المكلفه هبه محمد على بمطار الخرطوم لحظة وصول ضيف البلاد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد. هبه خرقت البروتكول عندما تقدمت قليلاً عن زملائها الوزراء الذين اصطفوا لاستقبال آبي أحمد وأخرجت هاتفها وقامت بتصوير الضيف ونظيره عبد الله حمدوك. واربكت خطوة الوزيرة طاقم الأمن الإثيوبي المرافق لآبي أحمد والذي كان يقوم بعض أفراده بالتغطية خلف الوزراء مباشرة وبحسب صحيفة آخر لحظة سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف الوزيرة الغريب.
ولم يكن كسر هبة للبروتكول هو الأول لوزراء حمدوك حيث سبق لوزيرة الخارجية السابقة أسماء محمد محاولة دخول قصر الاليزية الرئاسي بباريس قبل دخول الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يستقبل ضيفه حمدوك مما دفع أحد فريق التأمين لتوقيف الوزيرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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5 تعليقات
شنو يعنى كسرت البرتوكول, هو البرتوكول صحن صيني !! هل التصوير ممنوع في مثل هذه المناسبة وعدد من مصورى الاعلام متواجدين ولا بس النباشين مترصدين الوزيرة وماسكين في توافه الأمور.
نعم التصوير ممنوع لاي شخص ماعدا الاعلاميين
القحاطة مستجدين سلطة مخنثين ومخنثات ونشائهن أغلبهن كاسيات عاريات بتاعين بهرجة وقعدات وونسات ومهرجانات وخطابات وندوات ومسيرات أما خدمة المواطن فى قوامسيهم فهى أباحة العري والخمر والميسر والزنا واللواط والعمالة أسأل الله أن يخرجكم إزلة مطئطئي الرؤوس من الان فلنستعد بالاحتفاظ بكل الاحذية والسفنجات القديمة لأستخدامها فى يوم “كنس القحاطة وردمهم بالشحاطة” كل مواطن سوف يخرج قريبا ومعه فردة جزمة قديمة ويلقيها فى وجوه كبير العملاء الماسورة الماجورة جمدوك ووزير المريسة ومدنى جرادل وبقية شلة أعداء الدين والوطن اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس
القحاطة مستجدين سلطة مخنثين ومخنثات ونسائهم أغلبهن كاسيات عاريات بتاعين بهرجة وقعدات وونسات ومهرجانات وخطابات وندوات ومسيرات أما خدمة المواطن فى قوامسيهم فهى أباحة العري والخمر والميسر والزنا واللواط والعمالة أسأل الله أن يخرجكم إزلة مطئطئي الرؤوس من الان فلنستعد بالاحتفاظ بكل الاحذية والسفنجات القديمة لأستخدامها فى يوم “كنس القحاطة وردمهم بالشحاطة” كل مواطن سوف يخرج قريبا ومعه فردة جزمة قديمة ويلقيها فى وجوه كبير العملاء الماسورة الماجورة حماروك عفوا جمدوك ووزير المريسة ومدنى جرادل وبقية شلة أعداء الدين والوطن اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس اللهم أخرجهم إزلة مطئطئي الرؤوس اللهم آمين.
وزراء مستجدين جابتهم الظروف في غفلة من الزمن , نشطاء سياسيين ولم يكونوا رجال دولة