سخرية من تصرف الوزيرة (هبة) لحظة وصول آبي أحمد الخرطوم





سخرت منصات التواصل الاجتماعي من تصرف لوزيرة المالية المكلفه هبه محمد على بمطار الخرطوم لحظة وصول ضيف البلاد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد. هبه خرقت البروتكول عندما تقدمت قليلاً عن زملائها الوزراء الذين اصطفوا لاستقبال آبي أحمد وأخرجت هاتفها وقامت بتصوير الضيف ونظيره عبد الله حمدوك. واربكت خطوة الوزيرة طاقم الأمن الإثيوبي المرافق لآبي أحمد والذي كان يقوم بعض أفراده بالتغطية خلف الوزراء مباشرة وبحسب صحيفة آخر لحظة سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف الوزيرة الغريب.

ولم يكن كسر هبة للبروتكول هو الأول لوزراء حمدوك حيث سبق لوزيرة الخارجية السابقة أسماء محمد محاولة دخول قصر الاليزية الرئاسي بباريس قبل دخول الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يستقبل ضيفه حمدوك مما دفع أحد فريق التأمين لتوقيف الوزيرة.

الخرطوم (كوش نيوز)