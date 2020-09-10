تدهور صحي (العضوي والنفسي) لـ”البشير”.. تعرف على السبب





أكدت مصادر موثوقة عن تدهور صحي في الجانبين العضوي والنفسي للرئيس المخلوع عمر البشير، حيث استدعى تراجع صحة البشير العضوية والنفسية عرضه على الأطباء.

كما أكدت المصادر أن حالة البشير تدهورت فور علمه بتدهور الحالية الصحية لزوجته وداد بابكر، وبحسب صحيفة الدار، كانت وداد قد عانت مؤخراً من مبادئ فشل كلوي، والتهابات في المسالك البولية ومرض السكر مما استدعى نقلها من حراسة المباحث والتحقيقات إلى مستشفى البراحة لتلقي العلاج.

الخرطوم (كوش نيوز)