السودان: تحذيرات للقاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي





بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.72سم بانخفاض 13 سم عن الأمس وارتفاع 47 سم عن العام الماضى.

فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 14.60سم بانخفاض 26 سم عن الامس وارتفاع 20 سم عن العام الماضى .

الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الاحمر مارا بمدينة وادي حلفا وشمال الولايات الغربية ، ومن المتوقع أن يتراجع خلال اليوم.

وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل الى هدوء الأوضاع بكل محليات الولاية.

وتنبه غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الاعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع في مناسيب نهري النيل والعطبراوي تنبه بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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