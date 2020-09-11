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السودان: تحذيرات للقاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي
بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.72سم بانخفاض 13 سم عن الأمس وارتفاع 47 سم عن العام الماضى.
فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 14.60سم بانخفاض 26 سم عن الامس وارتفاع 20 سم عن العام الماضى .
الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الاحمر مارا بمدينة وادي حلفا وشمال الولايات الغربية ، ومن المتوقع أن يتراجع خلال اليوم.
وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل الى هدوء الأوضاع بكل محليات الولاية.
وتنبه غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الاعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع في مناسيب نهري النيل والعطبراوي تنبه بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
اخر لخظة
تعليقات فيسبوك
تعليق واحد
غرقت المحاصيل و تلف النخيل و غمرت المياه البيوت .. لكن لا احد من اهل الشمال و الوسط اطلق (هاشتاق ) .. لا احد منهم ادعى التهميش او استنجد بالدولة .. لم يزرهم حمدوك و لا قصدهم البرهان ..
عندما فتح الله على البرهان ذهب الى الكلاكلة .. و عندما فتح الله على حمدوك ذهب الى سنار و طرد شر طردة ..
اهلنا هولاء طيبون .. و مسالمون .. و عصاميون .. لا يتسولون العون .. و لا يتذللون .. و لا يوظفون معاناتهم في اجندة التفاوض و لا يكلفون دولة (مفلسة) ٢٠ مليون دولار لتغطية نفقات الكاميرات و حجز الفنادق و كاسات الخمور و (ندى القلعة ) ..
اهلنا لا يشعرون بانهم (هامش) لان دواخلهم (غنية) .. يعتدون بانفسهم و يرون فيها غنى لا يماثله غنى .. هم (مركز) صحيح .. مركز الأخلاق و المرؤة و الشهامة و النبل .. هم مركز ثقل الدولة و بدونهم لا صوت للسودان و لا صيت ..
ويكفي انها ارض انحني لها النيل تجليلا واحتراما
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