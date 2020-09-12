شاهد بالفيديو.. الفنان المثير للجدل سجاد أحمد يبكي على الهواء مباشرة ويطلق تصريحات نارية: (كأس العالم 2022 في قطر بدل يجيبوا شاكيرا سجاد موجود)





بثت قناة (Tv net) ترويج لحلقة سيتم بثها قريباً ضيفها الفنان السوداني المثير للجدل سجاد أحمد الذي أشتهر بتصريحاته القوية.

محررة موقع النيلين رصدت برومو الحلقة التي يتوقع لها أن تثير ضجة واسعة, وتحدث سجاد للمذيعة خلال برومو (صينية غداء) عن عدد من المواضيع منها طفولته ومواقفه مع جدته.

كما تحدث عن مشاركة بعض المطربين في حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في العام 2022 وقال بدلاً من أن يجيبوا شاكيرا وغيرها من المطربين في الفنان سجاد.

وفي مبادرة إنسانية كبيرة أعلن الفنان سجاد خلال الحلقة عن استعداده لإستقبال الأسر المتضررة من السيول من الفيضانات في منزله, وذرف الفنان في نهاية البرومو الدموع حيث ظهر متآثراً وهو يبكي ولم يتم عرض السبب الذي جعله يذرف الدموع كنوع من التشويق لمتابعة الحلقة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين