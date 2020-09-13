بسبب الحجاب.. المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق





قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول “غير المحجبات”.

المشكلة بدأت في حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها “هي وبس” على فضائية CBC، حينما وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، حيث قالت: “اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وأضافت “غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا”.

هذه التصريحات قوبلت بموجة كبيرة من الانتقادات، حيث رفض الكثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ”الشيطان”، فيما اعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

من جانبها، اعتبرت الحقوقية نهاد أبو القمصان، التصريحات بأنها “عنف ضد غير المحجبات”، ووصفتها بـ”الجريمة”.

وتساءلت أبو القمصان، وهي إحدى أبرز الأسماء في عالم حقوق الإنسان والمرأة في مصر، إن كانت الشربيني تحاول مغازلة الإسلاميين الذين يسيطرون على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو تحاول جذب الانتباه وخلق “تريند” جديد؟!

من جانبها، عادت واعتذرت الشربيني عن تصريحاتها، وقالت “أعتذر عن كلامي عن غير المحجبات، وقد بالغت في الكلام، وأعتذر عما قلته وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة غير المحجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة”.

بدوره، قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إنه سوف يتم استدعاء رضوى الشربيني خلال هذا الأسبوع للتحقيق معها، حول الشكاوى المقدمة بشأن تصريحاتها.

واقترن اسم رضوى الشربيني مع “الحجاب” في أكثر من مناسبة، حيث انتقدت سابقاً منع بعض الشواطئ والفنادق من نزول المحجبات البحر أو المسابح بـ”البوركيني”، ووصفت الفكرة بـ”المقززة”، وكتبت حينها الشربيني على حسابها على موقع تويتر: “الحجاب فرض و لابد من احترام حرية المحجبة وغير المحجبة”.

وفي شهر رمضان الماضي، نشرت رضوى الشربيني صورة لها ترتدي فيها الحجاب، وكتبت: “ترددت كتيراً قبل ما أحط الصورة دي يمكن علشان كان نفسي تبقى أول صورة بالحجاب، لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل أو ادعاء الفضيلة بس أول مرة أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزة أقوله”.

ودائماً ما تثير الشربيني الجدل في مصر، فمنذ عدة سنوات يعتبرها الكثيرون محرضة لمجتمع المرأة ضد الرجل، وأنها سبب في زيادة نسب الطلاق بسبب حلقات برنامجها المنتقدة للرجل والتي تشجع فيها النساء على اتخاذ قرار الطلاق.

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