“القاعة” تؤجل محاكمة البشير للمرة الخامسة





قررت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين من نظامه في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.

ووصل البشير إلى قاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المحكمة إن إجراءات التأجيل وهو الخامس منذ بدء المحاكمة جاءت نتيجة لاستجابتها للطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بخصوص استبدال قاعة معهد التدريب القضائي بأخرى بديلة تلائم الأجواء الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى 22 من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.

ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.

وتعد المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، وتم توقيفه إثر ذلك.

بوابة العين الأخبارية