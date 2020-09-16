المخلوع يستقطع 20 مليار من ديوان الزكاة لأسر متعففة وهمية





كشف مقدم ورقة الأمان الاجتماعي وتخفيف الفقر والانعاش التنموي في الورشة القطاعية لمحور العمل والتنمية الاجتماعية في اطار التحضيرات للمؤتمر الاقتصادي القومي والتي انعقدت أمس بوزارة التعليم العالي د. عز الدين الصافي عن استقطاع الرئيس المخلوع عمر البشير 20 مليار جنيه من ديوان الزكاة لأسر متعففة وهمية، بالاضافة الى 6 مليار لبرنامج الأسر الفقيرة، وفي الأثناء أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن تأثر٦٥٠ ألف نسمة بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول في السودان.

وقال الصافي:” إن المخلوع كان يستغل أموال الزكاة لدعم برامج حزبه المحلول”، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية حقيقية لمعالجة الفقر باستحداث برامج جديدة.

واستعرضت وزيرة العمل التحديات التي تتمثل في ضرورة مواجهة التشوهات في بنية الاقتصاد التي خلفها النظام البائد وتسببت في تباين مستوى الدخل بين كافة الفئات الاجتماعية داعية لتبني أسس جديدة وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد، ووصفت عملية تدهور قيمة الجنيه بأنها غير مبررة اذا ما تم النظر لها من منظور اقتصادي، وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن البلاد سوف تتخطى أزماتها بتضافر الجهود وعزم أبنائها من أجل غد أكثر إيجابية.

وأشار ممثل اللجنة الاقتصادية بروفيسور صدقي كبلو الى انه تم انعقاد 3 مؤتمرات للطاقة والتعدين والكهرباء والنقل والبنى التحتية والسلام والري، وأكد على انه سوف تستمر تلك المؤتمرات لتشمل التجارة والصناعة والتعاونيات، ونوه الى ان هنالك مؤشرات متخصصة للجنة الاقتصادية والاجتماعية، وانتقد اللجنة الاقتصادية قائلاً: على الرغم من انعقاد تلك المؤتمرات الا انها لم تتعرض لأهم القضايا الاقتصادية والوطنية، وأرجع ذلك الى انها دون طموح اصلاح الدولة، ولفت الى ان توصيات تلك المؤتمرات سترفع في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري للنظر فيها والعمل عليها، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وسياسات مفوضية الضمان الاجتماعي بالتركيز على سياسات تحد من الفقر وتضع برنامج خاص لاستدامة سبل كسب العيش لخروج المواطنين من الكوارث الطبيعية.

من جانبه أقر ممثل وزيرة التعليم العالي على ان التعليم العالي يمر بمرحلة خطرة جداً متمثلة في عدم صرف مرتبات المعلمين، بالاضافة الى تحديات تواجه الوزارة في البحث العلمي، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لعبور تلك المرحلة.

الخرطوم: شذى الشيخ / فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة