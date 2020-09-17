غياب قرابة الـ«9 آلاف» طالبا وطالبة من امتحان الشهادة السودانية بولاية الجزيرة





كشفت مدير المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة الأستاذة “رجاء محمد فضل” عن غياب ما يقارب الـ «9 آلاف» طالبا وطالبة عن الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بولاية الجزيرة وسط السودان، هذا العام.

وقالت «الفضل» أن جملة المتغيبين عن الامتحانات في اليومين الأول والثاني بلغ «8873» طالبا وطالبة، منهم «4850» في اليوم الأول، و«4023» في اليوم الثاني «مادة الجغرافيا»، وفق سونا.

ولفتت إلى أن جملة الممتحنين من سجن مدني العمومي 26 سجينا منهم 19 طالبا و8 طالبات.

وجملة الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة بالولاية الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية بلغ 82 طالبا وطالبة إضافة لثمانية طلاب من مدرسة الصم بمدني.

صحيفة السوداني