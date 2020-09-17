إنجازات 30 سنة ودمار السودان في سنة … !!





🔅✍ دعكم عن خراب ال 30 عاماً الذي يتحدث عنها حمدوك ونشطاء قحت ليلاً ونهاراً عقب كل فشل بغرض سواقة القطيع بالخلا وتضليلهم . فأين أصلاح الحكومة المدنية خلال عام ؟ الأنقاذ بلا إنجاز هاتوا إنجازاتكم للمقارنة ؟ اذكروا للشعب إنجاز واحد فقط لحكومة قحت ؟ أو حتي مجرد خطية بعيدة المدي ؟

الدولار كان بي ٦٠ جنيهاً في عهد الإنقاذ واليوم ٢٤٠ جنيهاً فأين الخراب ؟

سعر الرغيفة كانت بجنيه واحد واليوم عشرة جنيهات ويتحدثون عن خراب .

جوال السكر كان ب ١١٠٠ واليوم ٦٧٠٠ ج ويتحدثون عن خراب الانقاذ .

خلال ال ٦ أشهر التي مضت من عمر المدنياو في مارس كان التضخم ٨١% وفي ابريل ٩٨ % وفي مايو ١١٤% ويونيو ١٣٦ % وفي يوليو ١٤٤ % وفي أغسطس بلغ التضخم ١٦٧ % ومازال هؤلاء يتحدثون عن خراب ٣٠ عاماً وهم قد دمروا السودان في خلال عام واحد .. ثلاثون عاماً من الخراب وحمدوك يجلس علي مكاتب رئاسية وقصر حكومي سكني وهذا من إنجاز الانقاذ وليس خراب ؟ القصر الجمهوري الجديد وبيت الضيافة والداخليات الذي اراد حمدوك تغيير إسماءها والطرق والشوارع والقاعات والمدارس والمسلخ الذي تم افتتاحه من إنجازات الأنقاذ وليس خراب ؟

المطار الذي تعبر به يا حدوك والطائرات الرئاسية التي تستغلها والصالات التشريفية كلها من إنجازات الإنقاذ وليس خراب ؟ الجامعات التي عينت فيها مدراء هي كانت ثورة التعليم فجرها الإنقاذ وليس خراب .

كل القنوات الفضائية والإذاعات المركزية وحتي المايك الذي تتحدث به جابها ليك الانقاذ يا حمدوك ، الانقاذ ليس خراباً بل إصلاحاً وتنمية ورخاءاً

والرسومات والصور والشخبطة في الكباري والإنفاق هي كباري الإنقاذ ، كبري الدباسين ، كبري الفتيحاب كبري المك نمر ، كبري توتي ، كبري الحلفايا ، كبري المنشية ، كبري سوبا ، نفق ود البشير ، نفق جامعة السودان ، نفق عفراء ، نفق جبرا ، نفق السوق المركزي . سد مروي ، خزانات ، سدود ، طرق قومية في كافة مدن السودان ..

كل هذه من إصلاحات الإنقاذ فماذا فعلتم انتم غير الصياح والنباح في الإعلام وخداع القطيع بعبارات وشعارات وهمية فارغة المحتوي والمضمون ؟

يتحدثون عن خراب الإنقاذ كمصطلح ولا يتحدثون عن إصلاح حفرة في شارع زلط لأكثر من عام لم تكن هناك إصلاح سوي دمار السودان ، اذكروا لنا إنجاز واحد لحكومة نشطاء وسارقي الثورات ؟ اذكروا لنا إنجازاً واحداً ولو كانت جرادل مدني .. لا يملكون شي ليقدموه للشعب حتي الخبز سوي التنمر في الإعلام والخداع بشعارات وهمية براقة وكاذبة ..

إبراهيم بقال سراج

