لأسباب غير معلومة .. إغلاق قروب نسائي شهير على فيس بوك





بين ليلة و ضحاها فوجئت سارة فريد بأن المنصة الأشهر على فيس بوك جروب ” حد يعرف ” و الذي كان يضم أكثر من مليون فتاة ، أصبح غير موجود على فيس بوك من الاساس ، دون أي سابق إنذار أو حتى رسائل تحذير ما إذا كان الجروب قد خالف قواعد الفيس بوك .

روت سارة عزيز ، لصدى البلد أنها فوجئت برسالة من أحد مسئولي المجموعة تسألها إذا كانت حذفت الجروب من على الفيس بوك من الاساس ، لتتفاجئ سارة برسالة من إدارة الفيس بوك بأن جروب ” حد يعرف ، ladies code” تم إغلاقه بسبب خرقه لقواعد الفيس بوك .

أكدت سارة أنها تواصلت مع إدارة الفيس بوك لتتفهم ما هو الخطأ الذي وقعت فيه أدى إلى إغلاق مجموعتها التي تحتوي على مليون مشترك ، ليصدمها الصمت التام و لا يجيبها أي شخص عن الأسباب التي أدت إلى الإغلاق حتى بدون أي رسالة تحذيرية لتتفهم الخطأ حتى تتجنبه فيما بعد.

أصيبت سارة ، بحالة من اليأس و الإحباط بعد أن إنتهى أمر المجموعة التي اسستها لمدة 6 سنوات على فيس بوك بهذا الغموض ، و قررت أن تلتفت لحياتها الشخصية و تنسى الأمر .

قررت سارة العودة إلى السوشيال ميديا مرة أخرى و تأسيس مجموعة جديدة على فيس بوك بعد إلحاح من زوجها و أقاربها و صديقاتها بأن تنسى الامر و تبدأ صفحة جديدة و سيساعدوها في نشر الجروب الجديد .

أكدت سارة أنها لن تكرر أخطاء الماضي لذلك قررت أن يكون اسم المجموعة الجديدة ” ladies in with sarah” لأن المجموعة القديمة سرق اسمها وتم إنشاء أكثر من مجموعة بنفس الاسم لجمع الأعضاء .

صدى البلد