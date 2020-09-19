جرائم وحوادث

لأسباب غير معلومة .. إغلاق قروب نسائي شهير على فيس بوك

2020/09/19
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LONDON - JULY 10: In this photo illustration a lap top is logged onto the social networking site Facebook on July 10, 2007 in London, England. Facebook has been rapidly catching up on MySpace as the premier social networking website and as of July 2007 was the secondmost visited such site on the World Wide Web. Started by 22 year old Harvard dropout Mark Zuckerberg, the website is responsible for 1% of all internet traffic and is the sixth most visited site in the USA. (Photo Illustration by Chris Jackson/Getty Images)

بين ليلة و ضحاها فوجئت سارة فريد بأن المنصة الأشهر على فيس بوك جروب ” حد يعرف ” و الذي كان يضم أكثر من مليون فتاة ، أصبح غير موجود على فيس بوك من الاساس ، دون أي سابق إنذار أو حتى رسائل تحذير ما إذا كان الجروب قد خالف قواعد الفيس بوك .

روت سارة عزيز ، لصدى البلد أنها فوجئت برسالة من أحد مسئولي المجموعة تسألها إذا كانت حذفت الجروب من على الفيس بوك من الاساس ، لتتفاجئ سارة برسالة من إدارة الفيس بوك بأن جروب ” حد يعرف ، ladies code” تم إغلاقه بسبب خرقه لقواعد الفيس بوك .

أكدت سارة أنها تواصلت مع إدارة الفيس بوك لتتفهم ما هو الخطأ الذي وقعت فيه أدى إلى إغلاق مجموعتها التي تحتوي على مليون مشترك ، ليصدمها الصمت التام و لا يجيبها أي شخص عن الأسباب التي أدت إلى الإغلاق حتى بدون أي رسالة تحذيرية لتتفهم الخطأ حتى تتجنبه فيما بعد.

أصيبت سارة ، بحالة من اليأس و الإحباط بعد أن إنتهى أمر المجموعة التي اسستها لمدة 6 سنوات على فيس بوك بهذا الغموض ، و قررت أن تلتفت لحياتها الشخصية و تنسى الأمر .

قررت سارة العودة إلى السوشيال ميديا مرة أخرى و تأسيس مجموعة جديدة على فيس بوك بعد إلحاح من زوجها و أقاربها و صديقاتها بأن تنسى الامر و تبدأ صفحة جديدة و سيساعدوها في نشر الجروب الجديد .

أكدت سارة أنها لن تكرر أخطاء الماضي لذلك قررت أن يكون اسم المجموعة الجديدة ” ladies in with sarah” لأن المجموعة القديمة سرق اسمها وتم إنشاء أكثر من مجموعة بنفس الاسم لجمع الأعضاء .

صدى البلد

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2020/09/19
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