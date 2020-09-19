شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص جديدة مع عاشق الطرب (موردة)





تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية المختلفة مقطع فيديو لحفل أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي قبل فترة ليست بالقصيرة.

وأظهر المقطع الذي رصدته محررة موقع النيلين المطربة الملقبة بالسلطانة وهي تغني بمزاج عالي, حيث تغنت خلال المقطع الذي تم تصويره بكاميرا هاتف أحد الحضور بأغنية (نادوا لي حنوني).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعلقين وصلة الرقص التي قدمتها السلطانة مع (موردة) الذي يعد واحداً من أشهر ظرفاء الحفلات ويسكن في مدينة بورتسودان, وقد اشتهر بحبه للفن والفنانين الذين يحضرون لثغر السودان.

الجدير بالذكر أن الفنانة هدى عربي كانت قد التقت بموردة في حفل سابق كان قد أحيته بمدينة بورتسودان وقدما فاصل من الرقص الذي تفاعل معه الجمهور الحاضر.

رندا الخفجي _الخرطوم

النيلين