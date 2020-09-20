شاهدبالفيديو .. رقص مثير وملابس خليعة لفتيات سودانيات في فيديو كليب يثير ضجة واسعة ويشعل غضب الأسافير





تداول ناشطون سودانيون وصفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة فيديو كليب جديد للفنان الشاب سامي عز الدين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الكليب الذي تم تصويره بفكرة جديدة ومختلفة قد أثار ضجة واسعة واصبح محور نقاش أعضاء ومتابعي الصفحات التي قامت بنشره.

إثارة الجدل سببها ظهور فتيات في الفيديو كليب يرتدين (بناطلين) ضيقة ويقدمن رقصات مثيرة على حد تعبير المنتقدين, حيث وصف هؤلاء الفيديو كليب بالفاضح والذي لا يشبه القيم والتقاليد والعادات السودانية السمحة.

فيما دافع بعض المعلقين عن الفنان وطالبوا المنتقدين بالكف عن كتابة التعليقات المحبطة, ووصفوا الأمر بالعادي مقارنة بالفيديو كليبات التي تعرض على بعض الشاشات العربية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين