عاجل .. شاهد بالفيديو .. حريق في مصنع أميفارما للأدوية

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تعليق واحد
من الفيديو حافلات الشركة وعرباتها واقفة جمب الحريق على بعد متر ونص والسواقين ما حركوها ده معناتو شنو؟ حسب فهمي عايزنها تحرق وما عايزين أي شي يسلم، الموضوع عايز مباحث وحفر وتحريات دقيقة.
بعدين ناس الكهربا برضو اليومين ديل بيلعبوا بالتيار وكأنه ماسكينها أطفال في سن اللعب، الكهربا تجي نقرة وتقطع وفجأة تجي ضغط عالي عشان تحرق البلد كلها ومافي زول بيقول بغم، أقسم بالله حرقوا لي تلاجتين الشهر الفات ومازال اللعب مستمر وما بعيد يكون الحريق بسبب الكهرباء لكن الحكومة ما فاضية.