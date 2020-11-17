بيان من أسرة الدكتور عوض أحمد الجاز حول بيان إدارة جامعة الخرطوم سحب درجة الدكتوراه الفخرية
بيان من أسرة الدكتور/ عوض أحمد الجاز حول بيان إدارة جامعة الخرطوم سحب درجة الدكتوراه الفخرية* 🔴🔴
*قال تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ) صدق الله العظيم*
*تابعنا عبر الوسائط بدهشة واستغراب شديدين خلال الساعات الفائتة خبر اجتماع مجلس أساتذة جامعة الخرطوم في جلسته بالرقم 422 للعام 2020 التي خصصها لسحب درجة الدكتوراه الفخرية من الدكتور/ عوض أحمد الجاز التي منحتها له الجامعة في العام 2000م، وعليه نوضح ونرد بالحقائق التالية:*
*• الدكتور/ عوض الجاز هو من خريجي جامعة الخرطوم في العام 1973.*
*• حصل الدكتور/ عوض الجاز على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1982 وسبق ذلك حصوله على درجة الماجستير في العام 1978 من نفس الجامعة.*
*• عمل الدكتور/ عوض الجاز محاضراً بمركز تطوير الإدارة والكفاية الإنتاجية التابع للأم المتحدة.*
*• عمل الدكتور/ عوض الجاز محاضراً بمدرسة العلوم الإدارية وكلية الآداب بجامعة الخرطوم وعدد من الجامعات السودانية الأخرى.*
*• تشرف الدكتور/ عوض الجاز برئاسة مجالس عدد من الجامعات السودانية من بينها جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا والتي نالت خلال فترة رئاسته لها شرف تصنيفها الجامعة الأولى من بين الجامعات السودانية والثامنة عربياً عام 2014، كما كان له شرف تأسيس ورئاسة مجلس جامعة مروي التكنلوجية – عبد اللطيف الحمد.*
*• تم منح الدكتور/ عوض الجاز العديد من درجات الدكتوراه الفخرية داخل السودان وخارجه، والتي يتم منحها تقديراً لجهد الشخص الممنوح وليس بطلبٍ منه!*
*• نال الدكتور/ عوض الجاز أرفع وسام في جمهورية السودان (وسام ابن السودان البار) كما نال العديد من نجوم الإنجاز خلال توليه المناصب العامة.*
*• تم تشريف الدكتور/ عوض الجاز بوسام من رئيس ثان أقوى اقتصاد في العالم (الرئيس الصيني/ شي جي بينغ).*
• *خلد الدكتور/ عوض الجاز اسمه بأحرف من نور في صفحات التاريخ السوداني بوصفه مستخرج بترول السودان، كما أنه وخلال فترة توليه وزارة الطاقة والتعدين قفز بإنتاج السودان من النفط إلى رقم قياسي (500 ألف برميل في اليوم).*
*إن ما حصل عليه الدكتور/ عوض أحمد الجاز من شهادات علمية وفخرية وأوسمة وجوائز رفيعة داخل السودان وخارجه، هو محل فخر واعتزاز لكل سوداني أصيل، كما أن الدكتوراه الفخرية محل هذا البيان تم منحها له بناءً على مساهماته في خدمة الاقتصاد السوداني وتمت وفقاً لمعايير منح تلك الدرجات، ولم تكن بطلب منه علاوةً على أن سحبها لن ينقص من عِلمه أو مكانته شيئاً.*
*لكُل ما سبق نرد لمجلس الأساتذة الذي أجتمع لمناقشة سحب إحدى درجات الدكتوراه الفخرية الممنوحة للدكتور/ الجاز، أنه كان حريُ به أن يجتمع ليناقش قضايا ذات أولوية كمستقبل الجامعة والطلاب وهيئة التدريس، لا الانصراف لقضايا تقدح في مهنية الجامعة.*
*وتؤكد الأسرة أيضاً أن جامعة الخرطوم كصرح وطني وأكاديمي عظيم تظل محل تقدير واحترام*
*والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل*
*في الخرطوم 16 نوفمبر 2020*
15 تعليقات
صدقيني لا يؤثر سحبها في سيرة والدنا و عمنا و اخونا الاكبر الدكتور عوض الحسد و الغل ياكل قلوبهم فقط فقد وضع الدكتور بصمة في تاريخ السودان الحديث لن يتخطاها الزمن لمئات السنين القادمة بعون الله تعالي
انه من رجالا صدقوا و تجردوا بنزاهة لخدمة وطنهم و نهضته فنصرهم الله تعالى و وفقهم رغم رغم انف الحاسدين و كيد الخونة و المجرمين هذه الشلة الفاشلة الفاسدة التى قررت سحب الفخرية
لا تساوى عقاب سفنجة ابوالجاز و قبلها الجزيرة للسيد البطل القائد البشير هؤلاء عمالقة سجلهم التاريخ في سجلاتها فلن تطالهم الاقزام ابد الدهر فالقزم قزم و ان طال الزمن به و الصرصور صريصيرا و الجربوع جريبيعا
عمك و والداك اكبر حرامي يجب قطع الأطراف يده..الانه أخطر سوداني على الإقتصاد السوداني هو من نهب ثروات البترول السوداني لذلك يجب مش قطع بل يحب حرقه وهو حي.
يا من تسمي نفسك بغدادي , لا اريد ان اقول لك اتق الله لاني لا اعرف ان كان امثالك يعرفون معنى ( اتق الله ) اصلا , رميت الدكتور بتهمة انه حرامي وان سالناك عن دليلك فانت لا تملك دليلا لان الكل يعرف انك و امثالك اما من اهل اليسار او من القطيع الذي يمشي مع برسيم اهل اليسار الذين منذ ان وجدوا فرصة في سرقة ثورة الشعب اخذوا ينفثوا سمومهم واحقادهم على كل الاسلاميين في السودان ومنهجهم في اغتيال الشخصية معروف للكل , يكذبون ويكذبون حتى يصدقوا انفسهم و يطلقوا في الشائعات والاكاذيب ومنها ( ال 64 مليار و ال 117 مليار و شنطة الدولارات التي ادعوا ان ابن عوض الجاز قبض متلبسا بتهربها عبر المطار ) فصدق امثالك و هاجموا منزله ولم يجدوا خزائن المال التي قالوا عنها و لا زالوا ينفثون سمومهم واحقادهم , ثروات البترول السوداني التي تقول انهم سرقوها – ان كانت هناك ثروات – فقد عرف الشعب كله اين كانت تذهب , ناس عوض الجاز كانوا داعمين ليك الوقود والخبز طيلة سنين الحصار الاقتصادي الذي كان اسيادك سببا فيه , عرف الشعب ان كل السلع الاستهلاكية كانت مدعومة , اخبرنا انت اين ذهبت هذه الاموال بعد ما رفعتم الدعم وتركتم الناس كالمجانين في الجري خلف الخبز والوقود , وكما جاء في بيان الاسرة الدكتور عوض الجاز لم يقدم طلباً للدكتوراه الفخرية و انما منحت له و منحها له رجال يعرفون قدره و كانوا يمثلون الجامعة هؤلاء الان يسيئون للجامعة و تاريخها , والشعب لن يستفيد شيئاً من نزع الدكتوراه الفخرية دي يعني لا حتوفر ليه خبز ولا وقود ,’ و الدكتور لن ينقصه شيئاً . خليك انت في احقادك يا و ياها رجالتكم ( رجالة كي بورد ) لكن لو وضعناه امامك فلن تستطيع حرقه حياً كما تطلب يا ..
غايتو الكيزان زى ماقال أحد الكيزان رأيت فى المنام عمر البشير على يمين الرسول ص وعلى اليسار على عثمان وقام الكيزان بالتصفيق والتهليل هذا نفاهم انا بسمع عوض الجاز هو من نهب ثروه السودان وكان برفض اى عطاء من اى شركه لو ماجددت معه نسبه الكوميشن
معروف الرجل الجاز قامة لا يهزه اي وضيع.
هي سياسة الجبناء وهم كثر ..الما بتحصلوا جدعوا..
لعن الله الكيزان ومن شايعهم ومن ايدهم أينما حلوا اللهم عليك بهم اللهم ارنا فيهم يوما أسودا اللهم انهم لا يعجزونك ( الا يظن اولئك انهم مبعوثون) صدق الله العظيم٠
ردك ورد الجامعة اشبه برد الداعرة التي تتهم الشرفاء بانهم ركبوها لتشويه سمعتهم وبس ..وانت لازم تكون مأجور للنباح والعواء .. انتهى عهد النفايات وستحرق في براميل القمامة
والله رد شافى وكافى يكفي بعدم المساس بسمعة أبناء الوطن البارين المنجزين الأتقياء الأنقياء المؤهلين المهذبين والغير لاجئين والعفيفين الذين لا يسطلون ولا يشربون المسكرات ولا المخدرات والذين يبدؤن حديثهم ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،،، إدارة جامعة الخرطوم خلصت من كل المسؤليات الواجبات التى تهم الطالب والدراسة والأكاديميات؟؟ حتى تجتمع من أجل سحب الدكتوراة الفخرية والفخرية كمان من دكتور حصل على الدكتوراة من جامعة أمريكية والله شيء مضحك ومثير للشفقة على مستوى التردى والانحطات الذى وصلت إليه إدارة الجامعة،،الهولندى جوس هيدينج مدرب منتخب كوريا الجنوبية بكأس العالم عام 2002 وصل بالمنتخب المركز الثالث منح الدكتوراة الفخرية من جامعة سيوول الكورية،، وأعطى ميزة السفر مجاناً عبر الخطوط الجوية الكورية مدى الحياة،، عوض الجاز أنتج البترول وفجر الطاقة فى كل ربوع الوطن تسحب عنه دكتوراه فخرية هذا مثله كمثل (المياه العذبة لا تتسخ بنقطات الماء الآسن) يا أعداء الدين و النجاح
قال تعالى : أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) سورة الزمر. لكل مسلم عرف ربه لاتغضب اذا اخذت منك الدنيا شيئا ولو الحكم ولا تفرح اذا اعطتك الدنيا شيئا ولو الملك….. الدنيا كجيفة حمار لا يفرح بها الا مغرور ناس لربه…. ايهم افضل المظلوم في الدنيا … ام الظالم لنفسه في الاخره.؟؟؟؟
كل ابن انثي وان طالت عمامته******يوما علي الة حدباء محمول
أولا لاتجوز اللعنــه -والغريب تستدل بالقرآن – راجـل خريج جامعة الخرطوم سـابقا -ومحضر الدكتوراه -سحب الدكتوراه الفخريـه لا تنقص من قدره شيء – بل تنقص من قدر الجامعة والمجتمعين لسحب الدكتوراه الفخرية -وأكيد حاز عليها بي إنجازاتـه ومن أساتذه أجــلاء ومحـترمين – والأسـاتذه السحبوها بالعكس سحبوا من رصيدهم ورصيد الجامعة-فهؤلاء إمــا حقــد أو جهل بي أبعاد هذا العمل -والظاهر فاكرين يمشــي يشتغل بيها في الدول المتقدمة أو دول الخليج -فهذا مضحك والله ومن أسـاتذة جامعــة – فهذا إبـن السودان والوطني يفتخر بإبن وطنـه
ارجع الى شهادة ابوهم الذي علمهم السحر حسن الترابي في شاهد علي العصر ستعرف من هو خالك الديييكتوووررر الذي تفتخر به
لا نشك ابدا نفخر بالدكنور ابو الجاز للانجاز ومفجر البترول في السودان واي حفظ ليه ايه مم جريده وطلع من وراها حقد وحسد تربي عليهم لن يغير من هذا الواقع.
وطول اللسان وسيلة العاجز
والسيرة تكفي
شكرا
د. ابو الجاز
لا نشك ابدا نفخر بالدكنور ابو الجاز للانجاز ومفجر البترول في السودان واي واحد حفظ ليه ايه من جريده وطلع من وراها حقد وحسد تربي عليهم لن يغير من هذا الواقع.
وطول اللسان وسيلة العاجز
والسيرة تكفي
شكرا
د. ابو الجاز
الجاز راجل مؤهل ومرصع بالدرجات العلمية والأكاديمية لو كان لدينا 10 وزراء بنفس كفاءة وحماس وعزيمة واخلاص الجاز لكان السودان اليوم على الاقل رقم واحد أفريقيا وعربيا قحاطة مقحطين مفلسين
زعماء الإنقاذ كلهم حراميه… واكلو مال الشعب.. عوض الجاز اذا درس فى أميركا ولم يتعلم منهم كيف تعيش بشرف… معناه كان معديها صياعة ساى وجا تم الباقى فى السودان…