شاهد بالصورة.. الإعلامية هبة الجندي تواصل ارتداء الأزياء القصيرة وتكشف عن “ساقيها” مجدداً خلال عرض أزياء وتشعل السوشيال ميديا

عادت الإعلامية السودانية الصاعدة هبة الجندي لإشعال السوشيال ميديا مجدداً وذلك بعد ظهورها بملابس قصيرة أثارة جدلاً اسفيرياً واسعاً, وذلك خلال عرض أزياء بالخرطوم.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد داومت الإعلامية الصاعدة على الظهور بملابس قصيرة, حيث ظهرت قبل فترة ليست بالطويلة وهي تكشف عن ساقيها خلال جلسة تصوير خاصة, وعرضت الجندي نفسها للهجوم بعد نشرها للصورة.
لكن نجمة السوشيال ميديا عادت مجدداً لنشر صور عرض الأزياء والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس قصيرة كشفت عن “ساقيها” أيضاً.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
6 تعليقات
رندا الخفجى انت متابعة الجميلة دى لحدى غرفة النوم ما تستجى واتركى عنك الكلام الفارغ
دي واحدة عاطلة ساي … الاسكيرت حده الستيانة يا اما فيها حتة ناقصة او قصيرة شديد (وين الخصر)
الحلبة ديل حيبوظوالينا بناتنا
الجمال في الحشمة والرزانة والوقار
كترة الطلة تمسخ خلق الله
غايتو يالخفجي ان شاءالله يقعوا فيك خفج…..
يوم واحد ما جيبتي خبر محترم…
كلامك كلوا شمارات وقطيعة .. ومحاولات تلميع و رفع اسهم…
غايتو ابشرك باسهم كتتتتتيييره في جهنم … اما البت الفوق دي والله ما باعرفها ولا حصل شفتها من قبل لكن قالوا الجمال حشمه…وكان لاقتني في الشارع بي لبسها دا ما اسلم عليها..
هو نحن ناقصين..
بلا خفجي بلا عروب
(وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَـٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِنَّ وَیَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰتِ ٱلنِّسَاۤءِۖ وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ)
[سورة النور 31]
رندا الخفجي ما بيهمها في السودان إلا الفساد وقلة الأدب لكن ما بيهمها الجوع والمرض والشعب البيعاني، ما بتهمها المرأة المسكينة الراقدة قدام الفرن عشان عيش بي 50 لي أولادها، ما بتهمها المرأة العايشة في راكوبة وما لاقية دوا بس بيهموها الفاسدات عديمات الوالي في البلد عديمة السلطة.