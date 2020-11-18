شاهد بالصورة.. الإعلامية هبة الجندي تواصل ارتداء الأزياء القصيرة وتكشف عن “ساقيها” مجدداً خلال عرض أزياء وتشعل السوشيال ميديا





عادت الإعلامية السودانية الصاعدة هبة الجندي لإشعال السوشيال ميديا مجدداً وذلك بعد ظهورها بملابس قصيرة أثارة جدلاً اسفيرياً واسعاً, وذلك خلال عرض أزياء بالخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد داومت الإعلامية الصاعدة على الظهور بملابس قصيرة, حيث ظهرت قبل فترة ليست بالطويلة وهي تكشف عن ساقيها خلال جلسة تصوير خاصة, وعرضت الجندي نفسها للهجوم بعد نشرها للصورة.

لكن نجمة السوشيال ميديا عادت مجدداً لنشر صور عرض الأزياء والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس قصيرة كشفت عن “ساقيها” أيضاً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين