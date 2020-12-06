شاهد بالفيديو.. لأول مرة في تاريخ الحفلات السودانية.. الرجال يقفون بــ(الصف) ويتسابقون لرمي أموال النقطة على الفنانة ندى القلعة وساخرون: (بعد صف العيش والبنزين ظهر صف النقطة)

شهد حفل خاص أحيته الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحفلات السودانية الخاصة.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين للفيديو الذي تم تصويره عبر كاميرا هاتف أحد الحاضرين ونشر على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, فقد ظهر الرجال وهم يقفون بالصف ويصعدون واجد تلو الآخر لأعلى المسرح في المكان المخصص للقلعة ليغمرونها بأموال النقطة.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع الفيديو الذي حقق انتشاراً كبيراً فقد توقع الكثيرون أن تكون الأموال في حدود المليارات واستنتجوا ذلك من كمية الأموال التي وصفوا تساقطها على ندى القلعة كالمطر, إضافة للعدد الكبير من الأشخاص الذين تسابقوا على الصعود أعلى المسرح.
مقطع الفيديو لم يخلو من التعليقات الساخرة حيث كتب ساخر بأحد القروبات الشهيرة ((صف جديد ومفيد بعد صف العيش والبنزين ظهر صف النقطة).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
6 تعليقات
أهم شي في صف النقطة لبس الكمامة والمحافظة على مسافة التباعد
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وتقولي كرونا والدولار قفز !!!!
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المشكلة ما في الحكومة .. وإنما في الامة التي ضحكت من جهلها الامم
كل حاجة مافي – بنزين مافي رغيف مافي امن مافي – و الجديد اخلاق مافي -ادب مافي الحكومة فكت الفرامل بالقوانين الجديدة ودفعت اسودان للهاوية – محبا بكم في القاع والشكر موصولا الي٠٠٠٠٠٠
السودانيين ادمنو الصفوف. شكرا خمدوك
الناس ديل بيجيبوا القروش دي من وين ؟؟؟ حقو ازالة التمكين تحقق معاهم والله
ممارسة غريبة وعجيبة في بلد تعج بالمعدمين والجوعى والمرضى وأصحاب الحاجة خاصة بعد كارثة الفيضان وكرونا.
لو نزل علينا الغضب الإلاهي بالكوارث والمصائب والأمراض فإننا نحن الملامون.
الذين يقومون بنثر الأموال بهذه الطريقة الهوجاء المتخلفة الرعناء، لو بحثت ستجد أقرب الناس إليهم يتضور جوعاً أو يتأوه مرضاً أو يعيش حاجة ماسة، لكن هذا الأرعن الغبي الجاهل الأهوج لو طلب منه هذا المحتاج أن يسلفه سلف لن يعطيه، لكنه يجود بكل أريحية بكل هذه الأموال للسواقط والفنانات والفراغ.
كيف نرجو أن تتنزل علينا رحمة الله تعالى ونحن نمارس كل هذه الأنواع من المخالفات، ولا نرحم مريضنا ولا جائعنا ولا نقضي حاجة المحتاج.
اللهم أرحمنا ورجنا إليك رداً جميلاً وأهدي هؤلاء الشباب إلى الرشاد والحق والإحسان وردنا جميعاً إليك رداً جميلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه.
إبحثوا عن مصدر هذة الاموال