شاهد بالفيديو.. لأول مرة في تاريخ الحفلات السودانية.. الرجال يقفون بــ(الصف) ويتسابقون لرمي أموال النقطة على الفنانة ندى القلعة وساخرون: (بعد صف العيش والبنزين ظهر صف النقطة)





شهد حفل خاص أحيته الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحفلات السودانية الخاصة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين للفيديو الذي تم تصويره عبر كاميرا هاتف أحد الحاضرين ونشر على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, فقد ظهر الرجال وهم يقفون بالصف ويصعدون واجد تلو الآخر لأعلى المسرح في المكان المخصص للقلعة ليغمرونها بأموال النقطة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع الفيديو الذي حقق انتشاراً كبيراً فقد توقع الكثيرون أن تكون الأموال في حدود المليارات واستنتجوا ذلك من كمية الأموال التي وصفوا تساقطها على ندى القلعة كالمطر, إضافة للعدد الكبير من الأشخاص الذين تسابقوا على الصعود أعلى المسرح.

مقطع الفيديو لم يخلو من التعليقات الساخرة حيث كتب ساخر بأحد القروبات الشهيرة ((صف جديد ومفيد بعد صف العيش والبنزين ظهر صف النقطة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين