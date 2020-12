بمناسبة قصة الشاب السوداني “حريقة”

في 2014 نزل فيلم إسمه Hector And The Search For Happiness

الفيلم كان من بطولة سايمون بيج و روزاموند بايك

كانت فكرة الفيلم بتتكلم عن هيكتور و إللي هو طبيب نفسي و كان بيعاني من مشكله و إللي هي إن ما قادر يجعل الناس أسعد على الإطلاق و طبعاً دا الهدف الأساسي و الأصعب لأي طبيب نفسي ناجح.

ف قام هيكتور قرر ان يطلع في رحلة حول العالم عشان يكتشف معني حقيقي للسعادة

ف أثناء رحلته دي كان كل تركيزه على العلاقات و تكوينها و بداياتها و أسباب النهايات

ف قام دخل في علاقه جديده في تايلاند مع شابه و بدا يشعر بالمعنى الحقيقي للسعادة و إن كيف قدر يحس بالإكتمال أثناء تواجده مع الشابه دي و مع العلم إن هو متزوج يعني هههههههههه

ف كان بيدون ملاحظات في كل دولة و كل منظر و مشهد و محطة

ف في نهاية دفتر الملاحظات قال (يمكن أن تكون السعادة هي الحرية في حب إمرأتين في وقت واحد)

ف حقيقي أنا ما عارف كيف حريقة دا قدر يدير العدد دا من الحبيبات خلال ال24 ساعة دي 😂

ف خلونا ننظر للموضوع دا من جانب تاني و نتكلم عن البنات و نطالبهم ب قدر أكبر و أعلى من الإهتمام و الإحتواء لأن طالما انا شبعان ما ح أمشي افتش لي فتة بوش أو سندوتش بيرقر😅.

حريقة دا ظاهرة أو حالة ممكن الناس تدرسها و تشوف الأسباب الخلتو يعمل كدا عشان نتفادي حدوث حوادث مشابهه و الناس تعيش في تبات و نبات🙂

و خلونا نتفق إن الحب ليه مفعول السحر علي اي حاجه في الدنيا

الحب بكل أنواعه❤️

بقلم

Alnazeer Alabwabi