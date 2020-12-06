بمناسبة قصة الشاب السوداني “حريقة”

في 2014 نزل فيلم إسمه Hector And The Search For Happiness
الفيلم كان من بطولة سايمون بيج و روزاموند بايك
كانت فكرة الفيلم بتتكلم عن هيكتور و إللي هو طبيب نفسي و كان بيعاني من مشكله و إللي هي إن ما قادر يجعل الناس أسعد على الإطلاق و طبعاً دا الهدف الأساسي و الأصعب لأي طبيب نفسي ناجح.
ف قام هيكتور قرر ان يطلع في رحلة حول العالم عشان يكتشف معني حقيقي للسعادة
ف أثناء رحلته دي كان كل تركيزه على العلاقات و تكوينها و بداياتها و أسباب النهايات
ف قام دخل في علاقه جديده في تايلاند مع شابه و بدا يشعر بالمعنى الحقيقي للسعادة و إن كيف قدر يحس بالإكتمال أثناء تواجده مع الشابه دي و مع العلم إن هو متزوج يعني هههههههههه
ف كان بيدون ملاحظات في كل دولة و كل منظر و مشهد و محطة
ف في نهاية دفتر الملاحظات قال (يمكن أن تكون السعادة هي الحرية في حب إمرأتين في وقت واحد)
ف حقيقي أنا ما عارف كيف حريقة دا قدر يدير العدد دا من الحبيبات خلال ال24 ساعة دي 😂
ف خلونا ننظر للموضوع دا من جانب تاني و نتكلم عن البنات و نطالبهم ب قدر أكبر و أعلى من الإهتمام و الإحتواء لأن طالما انا شبعان ما ح أمشي افتش لي فتة بوش أو سندوتش بيرقر😅.
حريقة دا ظاهرة أو حالة ممكن الناس تدرسها و تشوف الأسباب الخلتو يعمل كدا عشان نتفادي حدوث حوادث مشابهه و الناس تعيش في تبات و نبات🙂
و خلونا نتفق إن الحب ليه مفعول السحر علي اي حاجه في الدنيا
الحب بكل أنواعه❤️
بقلم
Alnazeer Alabwabi
2 تعليقات
و خلونا نتفق إن الحب ليه مفعول السحر علي اي حاجه في الدنيا
زي حب مدني وحمدوك للكرسي ……………
قاعدين ساااااي لادايرين يقدموا استقالتهم ولا في واحد يقدر يقيلهم ولا دايرين يشتغلوا وينجزوا ليهم حاجه ….
غايتوا اكبر خوازيق للشعب السوداني هم الثنائي (مدني+حمدوك)
المشكاة الاساسية هى حب السودانيين للطرق الصوفية ودعاء الاموات والقرف دا