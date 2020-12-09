أشبه بنظام الكهرباء .. ترتيبات جديدة لأسعار الوقود





أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن البدء في استخدام نظام (الإستكيرات) للمركبات الملاكي في التزود بالوقود اعتباراً من الأول من يناير القادم، و وكشفت عن سعي الحكومة لإقرار نظام جديد خاص بأسعار الوقود أشبه بالنظام المتبع في استهلاك الكهرباء بما يُتيح السعر المدعوم لباقة معينة من الإستهلاك وترتفع التعرفة بإرتفاع الإستهلاك.

وأكد حامد وكيل قطاع النفط بالوزارة، حامد سليمان حامد في لقاء صحفي اليوم، وجود فوضى في منح تصديقات الوقود لجهة أنها كانت تتبع لإدارة النقل بولاية الخرطوم، وأكد أن وزارته استرجعت هذا الحق بعد مفاوضات مع محلية الخرطوم وأعلن عن إنشاء (7) مكاتب في سبع محليات للتصاديق الخاصة بالوقود.

ونوه سليمان إلى أن مساهمة وزارته في أزمة الوقود القائمة أقل من 50% لجهة وجود جهات آخرى تتشارك معها المهام من بينها الولايات والجهات النظامية والأمنية والقطاع الخاص.

وقال سليمان (نحن لانريد أن نلقي باللوم على احد ولكن هنالك تقاطعات كبيرة مع عدد من الجهات فيما يخص المنتج من المواد البترولية ونقله وتوزيعه والرقابة عليه).

وأكد حامد البدء في صيانة المصفاة في القريب العاجل عقب اكتمال وصول المقاول الرئيسي من الصين.

وكشف سليمان عن خطة لإنشاء مصفاة في بورتسودان عبر عطاء عالمي يطرح للشركات بعد قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلن عن سعي الحكومة لإقرار نظام لأسعار الوقود على قرار اسعار الكهرباء التي تتيح السعر المدعوم لباقة معينة من الإستهلاك وترتفع التعرفة بإرتفاع الإستهلاك.

المصدر: باج نيوز