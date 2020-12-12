وزير الأوقاف : شرعنا في التصديق لبناء الكنائس





كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ، عن شروع الوزارة في التصديق لبناء الكنائس وأشار إلى انه أمر لم يكن مسموحا به خلال حقبة النظام السابق.

وقال الوزير مفرح إن القرار الأمريكي الذي صدر مؤخراً بحذف اسم السودان من اللائحة الأمريكية لمراقبة الحريات الدينية ، سيعزز من مغادرة البلاد للائحة الدول الراعية للإرهاب ،وأوضح أن الرقابة على الحريات الدينية كانت آخر الأسباب الستة التي تم إدراج السودان بها في القائمة .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني