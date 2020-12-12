سياسية
وزير الأوقاف : شرعنا في التصديق لبناء الكنائس
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ، عن شروع الوزارة في التصديق لبناء الكنائس وأشار إلى انه أمر لم يكن مسموحا به خلال حقبة النظام السابق.
وقال الوزير مفرح إن القرار الأمريكي الذي صدر مؤخراً بحذف اسم السودان من اللائحة الأمريكية لمراقبة الحريات الدينية ، سيعزز من مغادرة البلاد للائحة الدول الراعية للإرهاب ،وأوضح أن الرقابة على الحريات الدينية كانت آخر الأسباب الستة التي تم إدراج السودان بها في القائمة .
الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني
2 تعليقات
ي كليب ي بن الكليب لعنة الله تعالي عليك و على والديك و عشيرتك التى خرجت منها و هم فرحون بك و انت تهدم في اسس الدين و قواعده في هذه البلاد.
قسما بالله لك يوم سوف تتناقله الأجيال القادمة بعون الله تعالى ي يهودي ي نجس حتى تكون عبرة لمن بعدك ي نسل فرعون هذا الزمان فقد سبقك سيدك الضلالي الكاذب ود المهدى الذي لم يهتم لرحيله الشعب الا العملاء و الخونه و المنتفعين.
والله بدانا نشك في اصول مفرح الدينية..اول مااستلم الوزارة دعا بما اسماهم اليهود السودانيين العودة..والحمدلله لم تجب دعوتة.والان يمنح تصاديق لبناء كنائس..الجنوب انفصل..