المتحدثة باسم آبي أحمد عن الوساطة السودانية: أي وساطة..؟ فلول العصبة الإجرامية فروا





رحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وكتب آبي على تويتر أنه أجرى محادثات جيدة مع الوفد السوداني “توصّلا فيها إلى تفاهم إزاء عدد من القضايا المختلفة التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين”.

لكن آبي لم يأت على ذكر عرض من السودان للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق نار أو إنهاء الصراع.

وعندما سألت “رويترز” عن معلومات بشأن العرض، ردت بيلين سيوم المتحدثة باسم آبي قائلة “أي وساطة…؟ توقف الاشتباك العسكري بالسيطرة على مقلي.. تم تشكيل الإدارة المؤقتة وتشكيل مجلس لإقليم تيغراي”، وأضافت “فلول العصبة الإجرامية فروا”، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

صحيفة السوداني