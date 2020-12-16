سياسية
تفجر الخلافات بالحزب الناصري وتجميد عضوية ساطع الحاج
تفجرت الخلافات داخل الحزب الناصري عقب إصدار رئيسه د. جمال ادريس قراراً بتجميد عضوية الأمين السياسي بالحزب المحامي ساطع الحاج، وتمسك ساطع بالاستمرار في منصبه وقال لـ(الجريدة): أنا باقٍ في منصبي لأن القرار صدر من قلة بالحزب، وأرجع تجميد عضويته لاختلافات سياسية، وأردف: رئيس الحزب اتهمني بأنني أترافع في خمس قضايا أصحابها (كيزان) وهذا غير صحيح فمواقفي معروفة بأنني وقفت ضد المواقف الانهزامية لرئيس الحزب لموافقته على فتح الوثيقة الدستورية وقبوله بالسلام المنقوص ومجلس شركاء الانتقال، وعدم تقوية المكون المدني، ووصف قرار تجميد عضويته بالمعزول، وقطع بأنه متمسك بالحزب وبرر رفضه للقرار لأنه لم يسبقه تشكيل مجلس محاسبة أو مجلس تحقيق وإعتبره محاولة لكسر صوته الرافض للانبطاح للعسكر.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
أكاد أجزم بأن مصر الاتولد فيها عبد الناصر ما فيها ناصريين
كلام فارغ وناس فارغين من هو ناصر حتى يعمل حزب باسمه وما هي انجازاته تبا له في قبره.. كفا كفا هياص وتملق.. وهذه أحزاب حتى لو موجودوة ليس لها وزن.. ناصري .. بعثي .. شويعي.. وكمان بتاع ليبيا داك ..ما هو إسمها (لجان شعبية) علمانيين إمتطوا ظهور الغلابة من الشباب.. وأصبحوا هم الآن المستفيد.. ولن ينصلح حال البلاد بهؤلاء الشرذمة.. فليذهبوا كما ذهب غيرهم.. ساطح ولا غيره كلهم واحد متملقين يريديون الإستفادة والعيش من عمالة من تملق ما يفرق معهم فتبا لهم جميعاً