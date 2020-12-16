تفجر الخلافات بالحزب الناصري وتجميد عضوية ساطع الحاج





تفجرت الخلافات داخل الحزب الناصري عقب إصدار رئيسه د. جمال ادريس قراراً بتجميد عضوية الأمين السياسي بالحزب المحامي ساطع الحاج، وتمسك ساطع بالاستمرار في منصبه وقال لـ(الجريدة): أنا باقٍ في منصبي لأن القرار صدر من قلة بالحزب، وأرجع تجميد عضويته لاختلافات سياسية، وأردف: رئيس الحزب اتهمني بأنني أترافع في خمس قضايا أصحابها (كيزان) وهذا غير صحيح فمواقفي معروفة بأنني وقفت ضد المواقف الانهزامية لرئيس الحزب لموافقته على فتح الوثيقة الدستورية وقبوله بالسلام المنقوص ومجلس شركاء الانتقال، وعدم تقوية المكون المدني، ووصف قرار تجميد عضويته بالمعزول، وقطع بأنه متمسك بالحزب وبرر رفضه للقرار لأنه لم يسبقه تشكيل مجلس محاسبة أو مجلس تحقيق وإعتبره محاولة لكسر صوته الرافض للانبطاح للعسكر.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة