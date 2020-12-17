مطالب بفتح ملفات 911 مشروع بولاية الخرطوم نفذتها مالية النظام البائد





طالب عضو لجنة حصر الأصول والممتلكات الحكومية بولاية الخرطوم خالد الفرجابي والتي شكلها والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر بفتح ملف المشاريع البرنامج التكميلي الذي نفذته وزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم في الفترة من 2009 الى 2019 م ونوه الى أن من بين تلك المشاريع إنشاء 500 منزل لأسر الشهداء في عهد النظام البائد وأوضح أن المالية تعاقدت مع 14 بنك لتنفيذ.

911 مشروعاً بتكلفة 7 ترليون 480 مليون و693 الف و241 جنيه وبلغت أرباح البنوك بحسب المستندات 2 ترليون و916 مليون، 101 الف و305 جنيه ، وقال الفرجابي لـ(الجريدة): (أرباح البنوك قاربت أصل المبلغ مما يدل على أن المسؤولين بوزارة المالية في عهد النظام البائد كانوا يتعاملون مع المال العام بصورة غير جادة، وعدم مسؤولية ،وشكك في جدوى تلك المشاريع وطالب بفتح ملفاتها واجراء التحقيقات اللازمة فيها ، وأردف: ليس هناك مبرر لدخول الحكومة في تلك المشاريع وطالب الفرجابي باكمال المستندات الخاصة ب500 منزل لأسر شهداء النظام البائد التي وقعت عقدها وزارة المالية كمالك للمشروع مع صندوق الاسكان والتعمير وبنك النيل كممول له.

وذكر: طالبت باكمال المستندات لمراجعتها على أرض الواقع ولكن اللجنة لم تتسلم أي معلومة عن مصير تلك المنازل، ونوه الى أن ذلك المشروع من جملة مئات المشاريع التي تحتاج الى تكملة المستندات لمراجعتها وذكر: رغم ان والي الخرطوم بوصفه رئيس لجنة حصر الأصول بعث بثلاثة خطابات استعجال الى وحدات الولاية لتكملة ملفات تلك المشاريع ومده بميزانيات تلك الوحدات مما يعني أن تلك الوحدات لاتبالي بقرارات الوالي).

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة