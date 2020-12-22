فريق إثيوبي يصل الخرطوم لاستئناف ترسيم الحدود





أعلنت الحكومة عن وصول وفد إثيوبي إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، لاستئناف ترسيم الحدود بين البلدين، التي تشهد اشتباكات عسكرية غير رسمية.

وبدأ الجيش يستعيد مناطق كان جيش ومليشيات إثيوبيا يضعون يدهم عليها طوال الـ 26 عاما الفائتة، في مناطق الفشقة التابعة لولاية القضارف، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، الاثنين: “من المتوقع أن يصل ممثلي الجانب الإثيوبي للخرطوم يوم غد، لاستئناف ترسيم الحدود”.

وأشار إلى أن لجنة ترسيم الحدود جرى تشكيلها في وقت سابق وعقدت عدد من الاجتماعات، لكنها توقفت.

وأفاد بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ناقش مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، قضايا حدود البلدين، خلال لقاء ثنائي جمعها على هامش قمة (الإيقاد) الطارئة التي انعقدت في جيبوتي الأحد.

وقدم القائد العام للجيش، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تنويرًا إلى أطراف الحكم بمجلس الشركاء عن العمليات العسكرية في شرق البلاد، وذلك أن أشرف لمدة ثلاثة أيام على تقدم الجيش لاستعادة مناطق سودانية.

وأجرى الجيش، أمس الأول الاثنين، أكبر مناورات عسكرية لسلاح المدرعات في تاريخه، وهي تدريبات أسماها رايات النصر 3، أجراها بمنطقة المعاقيل.

وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن سلاح المدرعات يخطو “خطوات حثيثة في البناء والتدريب والتأهيل على مستوى الفرد والمعدات حيث أضحت قادرة على ردع أي عدو يعمل على زعزعة البلاد”.

صحيفة الجريدة