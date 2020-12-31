شاهد بالصور.. حسناء كرة القدم السودانية تعود لإشعال السوشيال ميديا من جديد.. تظهر متحسرة بسبب الخسارة وتكسب تعاطف المئات من الجمهور





عادت نجمة كرة القدم النسائية أرجوان عصام لخطف الأضواء تزامناً مع انطلاق دوري السيدات بالسودان, وعلى الرغم من عدم مشاركتها كأساسية في تشكيلتة فريقها التحدي في افتتاح مباريات دوري السيدات إلا أن العدسات لاحقتها من دكة البدلاء.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت صاحبة الرقم 20 في اللقطات الأولى وهي مبتسمة أمام عدسات الكاميرات التي رصدتها.

بينما ظهرت في لقطات أخيرة عقب نهاية المباراة وهي حزينة ومتحسرة بسبب خسارة فريقها للمباراة, ووجدت هذه اللقطات تعاطف كبير من الجمهور السوداني المتواجد داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تعاطف المئات معها وحاولوا النخفيف عليها من خلال تعليقاتهم التي تجازوت المئة تعليق, حيث جاء معظمها مساند لها بينما طيب آخرون من خاطرها وتمنوا لها التوفيق في باقي المباريات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين