الأمين العام لحماية المستهلك يطال بإستبدال أسطوانة الغاز بأي نوع أسطوانة أخرى





طالب الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني مراجعة شركات الغاز والاستثمارات والمقدرة المالية والامتيازات التى منحت لها وعدد العاملين بكل شركة باعتبار أن الغاز سلعة خدمية.

وقال ميرغني عبر حسابة الرسمي “بفيسبوك” أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك تطالب مجلس الوزراء ووزير النفط بإصدار قرار يلزم شركات الغاز بتبديل اسطوانة الغاز بأى نوع اسطوانة أخرى بحيث لا يعانى المستهلك بنتظار توفر الغاز لشركة الاسطوانة التى يمتلكها.

واضاف ميرغني (اسطوانة بى اسطوانة تخت الفاضى وتشيل مليان غض النظر عن نوع الاسطوانة او الشركة).

المصدر : السودان الجديد