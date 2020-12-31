اقتصاد وأعمال
الأمين العام لحماية المستهلك يطال بإستبدال أسطوانة الغاز بأي نوع أسطوانة أخرى
طالب الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني مراجعة شركات الغاز والاستثمارات والمقدرة المالية والامتيازات التى منحت لها وعدد العاملين بكل شركة باعتبار أن الغاز سلعة خدمية.
وقال ميرغني عبر حسابة الرسمي “بفيسبوك” أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك تطالب مجلس الوزراء ووزير النفط بإصدار قرار يلزم شركات الغاز بتبديل اسطوانة الغاز بأى نوع اسطوانة أخرى بحيث لا يعانى المستهلك بنتظار توفر الغاز لشركة الاسطوانة التى يمتلكها.
واضاف ميرغني (اسطوانة بى اسطوانة تخت الفاضى وتشيل مليان غض النظر عن نوع الاسطوانة او الشركة).
المصدر : السودان الجديد
2 تعليقات
هذا هو القرار الصائب والصحيح والتعامل الذى ننتظره المواطن يملك المبلغ والغاز متوفر ولا يستطيع الشراء بحجة اختلاف الشركة عانينا الكثير بسبب هذه السياسة نتمنى تطبيق هذا القرار ليرتاح المواطن وتنتهى المعاناة
هو ده المفترض لأنه المواطن بشتري الأنبوبه بي حر ماله وليس هنالك سبب الاحتكار) وثانيا يفترض تفعيل نظام التعبئة المباشرة من الطلمات لتقليل تكاليف الترحيل