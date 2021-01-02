رفض شعبي واسع وانتقادات حادة لزيادة تعرفة الكهرباء





شهدت الزيادة المعلنة في تعرفة الكهرباء رفضا واسعا من قطاعات الشعب السوداني المختلفة، وضجت وسائط التواصل الاجتماعي بالانتقادات الحادة لقرار وزيرة المالية د.هبة محمد احمد علي ،عن تعديل في اسعار تعرفة الكهرباء ، بزيادة تجاوزت نسبة (٥٠٠)٪، ابتداء من امس الموافق ١ يناير ٢٠٢١ حتي العام ٢٠٢٤.

صحيفة السوداني