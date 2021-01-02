اقتصاد وأعمال
رفض شعبي واسع وانتقادات حادة لزيادة تعرفة الكهرباء
شهدت الزيادة المعلنة في تعرفة الكهرباء رفضا واسعا من قطاعات الشعب السوداني المختلفة، وضجت وسائط التواصل الاجتماعي بالانتقادات الحادة لقرار وزيرة المالية د.هبة محمد احمد علي ،عن تعديل في اسعار تعرفة الكهرباء ، بزيادة تجاوزت نسبة (٥٠٠)٪، ابتداء من امس الموافق ١ يناير ٢٠٢١ حتي العام ٢٠٢٤.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
حكومة السجم قادرة فقط علي مص دم المواطن الغلبان.
الشعب يستاهل البحصل ليه..لانو غلط غلطة عمرو بانهم اتوا بالقحاتة و شذاذ الافاق. في ثورة مصنعة لكي يحكموا البلد ..