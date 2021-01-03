مناوي: الحملة التي تواجه (القراي) بقيادة بعض أئمة المساجد سياسية تهدف لعرقلة التغيير





وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان، عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية “مني أركو مناوي” الحملة التي تواجه مدير المركز القومي للمناهج “عمر القراي” بقيادة بعض أئمة المساجد، بـ (السياسية)، لاتنطلق من دوافع الحفاظ على الدين، تهدف لعرقلة التغيير.

وغرّد “مناوي” على صفحته الرسمية بتويتر مساء اليوم قائلاً: ‏ الحملة التي تواجه القراي بقيادة بعض أئمة المساجد لا تنطلق من دوافع الحفاظ على الدين كما يزعمون”.

مضيفاً ” هي حملة سياسية بامتياز تهدف لعرقلة التغيير الذي يبدأ من المناهج التعليمية، وأردف قائلاً: أخطأ القراي أو أصاب، أمر المناهج ينبغي أن يكون بين أيدي الخبراء لا منابر المساجد.

صحيفة السوداني