حماية المستهلك تتأسف على قرارات (بنك السودان) الخاصة بزيادة الرسوم البنكية للمقاصة الالكترونية





تأسفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على قرارات البنك المركزي الخاصة بالرسوم البنكية للمقاصة الالكترونية.

وهاجم الأمين العام للجمعية ، د. ياسر ميرغني قرار بنك السودان المركزي بزيادة الرسوم البنكية للمقاصة الالكترونية وطرفيات نظم الدفع، ووصف الزيادة بأنها تشيّع الدفع الإلكتروني إلى مثواه الأخير.

وقال ميرغني في تصريح لـ (باج نيوز) إن المركزي بدلاً عن تحفيز المستهلكين للتعامل مع الدفع الإلكتروني في ظل جائحة الكورونا يطلب منهم التجمع والتجمهر في صالات البنوك بعد فرض رسوم باهظة على الدفع الالكتروني.

وأعرب ميرغني عن أسفه على أن يأخذ البنك مبلغ (5) جنيه عن كل قيمة المشتروات عبر الصيدليات و(السوبر ماركت) فضلا عن أخذ قيمة (12) جنيه عن كل مبلغ ٢٠٠٠ جنيه يتم سحبه عبر بطاقة الصراف الآلي بدلا عن قيمة ١ جنيه.

وأصدر البنك المركزي يوم الإثنين قرار بزيادة الرسوم البنكية للمقاصة الالكترونية وطرق الدفع الإلكتروني.

الخرطوم:باج نيوز